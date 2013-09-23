Внести правки в отрисованные страницы сайта

Разработать дизайн главной страницы сайта www.origroup.ru Дизайн должен коррелировать с наполнением сайта, например http://origroup.ru/nome-machinery Попытка номер 2. Во вложенном файле набросок. Пришлось нарисовать его самому, чтобы было проще понять, что мы хотим. Если будет нужен PSD ...
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Есть дизайн, отрисованный в JPG, исходников нет. Требуется внести изменения в дизайн, если можно без перерисовки JPG в PSD. Тематика - декоративная отделка, штукатурка.
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