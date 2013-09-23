Внести правки в отрисованные страницы сайта

Нужно нарисовать новый раздел для сайта по примеру уже существующего. Раздел для которого рисуем - http://vmstar.ru/category/photo Раздел по которому будем делать (псд этого раздела есть!) http://vmstar.ru/video.html http://vmstar.ru/video.html#tab-3 Что нужно будет: 1. слева логотип "фотогалереи" + имя как в примере (в примере ...