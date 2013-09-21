Нужно создать шаблон на Bootstrap

Необходимо нарисовать макет информационного портала о моде. Все остальное полностью на ваше усмотрение и вашу фантазию. Примеры и общие требования к дизайну в прикрепленном файле. В перспективе хотелось бы постоянно сотрудничать по рисованию визиток и порталов. Где-то ...
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Добрый вечер !
Нужно создать шаблона на Bootstrap с моим логотипом !
Шаблон должен быть очень просто (сверху мой логотип, немного ниже меню) и контент с футтером.
Никаких левых или правых меню мне не надо (стандарт меню от Боотстрап не подойдет!) . Мне нужно что-то просто и красивое !
Никаких картинок кроме от боотстрапа и моего логотипа не должно быть в шаблоне !
Жду ваших предложений !
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