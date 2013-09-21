Нужно создать шаблон на Bootstrap

Добрый вечер !

Нужно создать шаблона на Bootstrap с моим логотипом !

Шаблон должен быть очень просто (сверху мой логотип, немного ниже меню) и контент с футтером.

Никаких левых или правых меню мне не надо (стандарт меню от Боотстрап не подойдет!) . Мне нужно что-то просто и красивое !

Никаких картинок кроме от боотстрапа и моего логотипа не должно быть в шаблоне !

Жду ваших предложений !