Работа выполненна качественно и в срок. Макет согласован (концепция) с первого раза, с учетом того что не было ясного ТЗ по цветам и прочим элементам, все давалось на усмотрение дизайнера. Рекомендую Татьяну как отличного веб дизайнера! Спасибо!