Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок143 просмотра
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Нужно нарисовать дизайн, фирма занимается прокатом лимузинов и кабриолета. По сути промо страничка с текстом на главной и контактными телефонами, и одним разделом "фотогалерея". Нужен красивый и стильный дизайн. По срокам 3-4 дня. Оплата по факту через вебмани на рублевый кошелек.

Дизайн сайта
10 лет назад
Lukas86
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
tanja-web
Татьяна 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$100
4 дня
Работа выполненна качественно и в срок. Макет согласован (концепция) с первого раза, с учетом того что не было ясного ТЗ по цветам и прочим элементам, все давалось на усмотрение дизайнера. Рекомендую Татьяну как отличного веб дизайнера! Спасибо!
Доброжелательный заказчик, дает обоснованные просьбы о поправках. Оплата выполнена согласно договоренности в срок. Рекомендую!
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