Дизайн внутренней страницы

Здравствуйте. Необходимо разработать макет дизайна сайта каталога-магазина. Главная + 3-4 страницы. Подробности лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для страницы с визитками
http://dozd.miresume.ru/polygraphy/businesscards.html
представляющей варианты изготовления визиток типографией
нужно нарисовать что-то, красиво представляющее продукцию типографии
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