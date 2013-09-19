Создание сайта

Есть сайт - http://motojp.kz Необходимо разработать лого. Приветствуется минимализм. На лого обязательно должен быть мотоцикл и название сайта. Мотоцикл эндуро (горный), сайт MotoJP.kz Снизу - Продажа мотоциклов из Японии Не нужно опираться на существующий дизайн сайта, его сменим. Нравится лого вот тут ...