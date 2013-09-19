Разработка изображений для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок113 просмотров
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Необходима разработка изображений для сайта. Тематика-продвижение энергоэффективных технологий, проектирование и строительство энергоэффективных домов, архитектурное проектирование, инженерное проектирование, дизайн интерьера.

Нужно разработать изображения для главной страницы, раздела энергоэффективности, архитектурного проектирования и раздела дизайна интерьера. Изображения должны поддерживать общий стиль сайта и логотипа и отражать тот раздел, для которого они сделаны. Человек должен понимать, в каком разделе находиться по одному изображению в шапке. Сайт a-ideale.ru

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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