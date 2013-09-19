Требуется адаптивный дизайн для игрового портала, заточенного под определенную игру. Есть примеры "как хотелось бы". Желаю так-же услышать мнение дизайнера. Если все будет гладко, то обещаю долгосрочное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка изображений для сайта. Тематика-продвижение энергоэффективных технологий, проектирование и строительство энергоэффективных домов, архитектурное проектирование, инженерное проектирование, дизайн интерьера.
Нужно разработать изображения для главной страницы, раздела энергоэффективности, архитектурного проектирования и раздела дизайна интерьера. Изображения должны поддерживать общий стиль сайта и логотипа и отражать тот раздел, для которого они сделаны. Человек должен понимать, в каком разделе находиться по одному изображению в шапке. Сайт a-ideale.ru
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