Логотип для автосервиса

$100
Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки172 просмотра
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Сервис по ремонту автомобилей.

Есть наброски логотипа на бумаге. Шрифт как в телепередаче TOP GEAR.

10 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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