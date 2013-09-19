Дизайн продающих веб-страниц

Добрый день, всем профессиональным веб-дизайнерам!

Необходимо разработать дизайн 5-ти продающих страниц:

http://testlpgenerator.ru/about-silta-expo/ – основная про услуги Агентства, с нее будут ссылки на остальные лендинги;

http://testlpgenerator.ru/expo-step/ – обучающий семинар по эффективному участию в выставках (с конкретной датой)

http://testlpgenerator.ru/expo-education/ – в целом про обучающие семинары по участию в выставках (для экспонентов)

http://testlpgenerator.ru/expo-manager/ – услуги по подготовке участников к выставкам (сопровождение)

http://testlpgenerator.ru/expo-consultant/ – подбор специализированных выставок по запросу (для участия, для посещения)

Основа для дизайна - логотип (во влож.)

Жду Ваших предложений по срокам и цене.