Шаблон Shopos на тему инструменты

$100
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки87 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно для магазина на шопосе сделать/перенести основные черты дизайна http://demo04.pusku.com/build/.

Под основными чертами имеется ввиду фон, шапка, меню слева, футер, страница категории и страница карточки товара и другие элементы на сайте.

10 лет назад
kosades
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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