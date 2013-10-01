3 арт гейма + Логотип

Нужны дизайн и верстка для главной страницы сайта продуктовой IT-компании (на Wordpress). Адрес веб-страницы - http://test.catalogloader.com. На ней хотим обыграть наши товары из страницы http://test.catalogloader.com/products Общение по Skype (только голосом) в рабочее время по Москве с ...
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Добрый день уважаемые художники и веб-дизайнеры. Думаю вас несомненно заинтересует текущий проект.
Есть готовая структура дизайна сайта посвященному играм. (флeш, анdroid и iрhon)
Необходимо создать для сайт:
- 3 art гейма (аналог шапки, только в качестве бэкгранда) с бесшовным бэкграундом для зоны растяжения, для анdroid, iрhon и флeш игр;
- простой текстовый логотип;
- сделать дизайн для одного блока, где будет выводиться: дата публикации, количество комментариев, закачек, размер файла, и т.д.;
Чем вам будет интересен этот проект?
А тем, что у вас будет полная свобода творчества. Есть только структура дизайна, без каких либо цветовых решений. Поэтому вы можете сделать все так, как позволяет ваша фантазия, составить коллаж из графики с фотостоков, отрисовать на планшете, или вовсе нарисовать карандашем на бумаге и отсканировать рисунок.
В среднем необходимо справиться чуть меньше чем за неделю.
Просьба оставлять ваши предложения в проекте или в ПМ, сразу указывать цену и желательно сроки. Спасибо.
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