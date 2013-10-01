3 арт гейма + Логотип

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки149 просмотров
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Добрый день уважаемые художники и веб-дизайнеры. Думаю вас несомненно заинтересует текущий проект.

Есть готовая структура дизайна сайта посвященному играм. (флeш, анdroid и iрhon)

Необходимо создать для сайт:

- 3 art гейма (аналог шапки, только в качестве бэкгранда) с бесшовным бэкграундом для зоны растяжения, для анdroid, iрhon и флeш игр;

- простой текстовый логотип;

- сделать дизайн для одного блока, где будет выводиться: дата публикации, количество комментариев, закачек, размер файла, и т.д.;

Чем вам будет интересен этот проект?

А тем, что у вас будет полная свобода творчества. Есть только структура дизайна, без каких либо цветовых решений. Поэтому вы можете сделать все так, как позволяет ваша фантазия, составить коллаж из графики с фотостоков, отрисовать на планшете, или вовсе нарисовать карандашем на бумаге и отсканировать рисунок.

В среднем необходимо справиться чуть меньше чем за неделю.

Просьба оставлять ваши предложения в проекте или в ПМ, сразу указывать цену и желательно сроки. Спасибо.

10 лет назад
zauron
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Sl1v3r
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$90
7 дней
Огромное спасибо за отличную работу. Была сделана огромная и трудоёмкая работа, с большим количеством сложных элементов. Андрей справился со всеми задачами в срок, сделал всё быстро и уверенно. Понимает заказчика с полу слова. Могу со всей уверенностью рекомендовать Андрея как отличного дизайнера с креативным мышлением.
Очень доволен сотрудничеству с Евгением. Работу принимет и оплачивает быстро, без задержек, приятен в общении, буду рад работать над его дальнейшими проектами!
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