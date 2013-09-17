Сделать лендинг на шаблоне

Нужен лендинг пейдж на шаблоне – vip-landing.ru/6/, шаблон с меня.

Работа в основном будет заключаться в том чтобы подогнать шаблон под тз, подобрать подходящие картинки, в паре мест нужен копирайтерский текст(отзывы и про преимущества). Картинки нужны качественные, оригинальные, или из фотобанка какого-нибудь, а некоторые самим сделать.

За платные картинка доплачиваю отдельно.

Т.к. есть готовый шаблон, то по времени – крайне необходимо до конца дня. Если до конца дня успеете - +15$