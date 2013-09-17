Нужно сделать дизайн сайта. Сайт будет продавать препараты для похудения. Будет два сквозных блока: шапка и левый блок с пунктами меню. В оставшемся правом блоке - будет сам товар с кнопками перехода по страницам. Будет примерно 2 вер. столбца и 4 гор. Или 3 вер и 5 гор в которых будет фотография препарата и краткое описание. В среднем выйдет около 6 страниц. Работа срочная. Более подробная информация по связи через скайп.