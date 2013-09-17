Надо сделать 2 картинки из обработанных исходных картинок. Пример. есть человек его надо вырезать и положить на другой фон или интерьер. Исходник предоставить в псд. Пишите цены и контактные данные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен фирменный стиль интернет-магазина футболок и сувениров.
Лого, статические баннеры для внутренних страниц, инфографика.
Нарисовать рекламный брендинг других площадок.
И другие мелочи...
Долгосрочное сотрудничество.
Подробности в Л.С.
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