Фирменный стиль интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок158 просмотров
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Нужен фирменный стиль интернет-магазина футболок и сувениров.

Лого, статические баннеры для внутренних страниц, инфографика.

Нарисовать рекламный брендинг других площадок.

И другие мелочи...

Долгосрочное сотрудничество.

Подробности в Л.С.

10 лет назад
Sevenup
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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