Иммиграционный Информационный Портал

Здравствуйте, Уважаемые Дизайнеры! Задача: Сделать дизайн сайта (desktop+mobile) и логотип. Уже есть название, схема расположения объектов на странице и предпочитаемая цветовая гамма. Всего будет 6 страниц с главной для мобильной и десктопной версии. Укажите, пожалуйста, ваши ориентировочные цены ...