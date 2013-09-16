Дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок234 просмотра
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Web-разработчику на партнерских отношениях требуется web-дизайнер (с опытом отрисовки оригинальных качественных макетов сайтов на продажу на ресурсе Themeforest) для совместной командной работы.

Требуется: -умение работать с Adobe Photoshop;

- примеры работ в вебдизайне;

-креативность.

Для дальнейшей информации, обращаться в личных сообщениях.

10 лет назад
crazyshrimp14
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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