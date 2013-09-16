Требуется качественный дизайн для сайта магических услуг. Что-то на подобии вот таких вариантов: http://magiya-privorot.ru http://www.mag-borisova.ru Желательно в светлых тонах, например фон голубой, голубовато-белый, рыжий, изумрудный или желто оранжевый. Например сидит женщина у нее на плече ворон, она протягивает обе ...
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Web-разработчику на партнерских отношениях требуется web-дизайнер (с опытом отрисовки оригинальных качественных макетов сайтов на продажу на ресурсе Themeforest) для совместной командной работы.
Требуется: -умение работать с Adobe Photoshop;
- примеры работ в вебдизайне;
-креативность.
Для дальнейшей информации, обращаться в личных сообщениях.
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