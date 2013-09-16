Редизайн сайта

Необходимо разработать дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать ре-дизайн сайту - www.tlc-ural.ru
1. Форма регистрации и авторизации (Телефон или email, Пароль, Забыли пароль, Регистрация) с возможностью авторизации через ВКонтате или фейсбук.
2. Структура / меню:
- главная,
- тарифы,
- контакты,
- принцип работы.
с возможностью добавить позже 1-2 кнопки.
3. Внизу - Счетчик liveinternet, Информация об Осьминоге, как сейчас на сайте, цвет счетчика можно выбрать любой.
Ниже повторить меню текстовыми ссылками.
5. Шапку большую не надо, стиль берём простой, как на www.novouralsk.pro или www.adme.ru
Т.е. крупные кнопки с надписями. Логотип и эллементы курьера/транспорта + кнопки, далее свободное поле для заказов.
6. Привязки к цвету - нет. Надо яркий и запоминающийся сайт, как DHL.
7. Адаптация под планшеты и смартфоны.
Прмиеры:
www.usamail1.com/ - the BEST!
Сроки?
Цена?
Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.
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