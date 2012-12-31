Sevenup

Дмитрий Sevenup

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

- OpenCart

- 1c

- php, javascript, golang

- динамический ремаркетинг в facebook и adwords

- adservers

- RTB programmatic

PHPJavascriptOpenCartGolangGoogle Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание мобильного приложения для квестов

    Необходимо создать мобильное приложение. [b]Краткое описание задачи:[/b] Цель приложения не является коммерческой, а скорее маркетинговая, для привлечения внимания к бренду. Это будет система для проведения квестов на ограниченном участке. Ближайшие коммерческие родственники:  https://12codes.ru/ http://questnik.ru/ В нашем случае приложение будет брендировано ...

    iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO оптимизация интернет-магазина, тексты

    Тематика интернет-магазина "нижнее белье". Необходимо написание текстов и составление списка необходимых правок/ссылок и прочего. Править сам сайт не нужно - это делаем мы сами.  Обязательно наличие портфолио.

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Аудит интернет-магазина (юзабилити, мультибраузерность)

    необходимо провести аудит интернет-магзаина на юзабилити (в т.ч. мультибраузерность) и составить список рекомендаций к исправлению. получаем достаточно много ЦА, но конверсия стремиться вниз. Обязательно опыт в е-комерц.

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты для товаров и категорий

    Интернет-магазин/сервис печати на футболках и др. сувенирах... необходимо писать короткие описания для принтов(картинок), тематических категорий и других страниц магазина. Текст должен быть оптимизирован для SEO. т.е. оцениваем как страница поднимается в выдаче, если через время страница товара ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение группы ВК интернет-магазина.

    Требуется продвижение продуктов/услуг интернет-магазина в ВК. Существует группа, на стену периодически постятся свежие продукты магазина и акции. Необходимо: - написание постов о новинках и акциях магазина - приглашение в группу подписчиков (целевых) - создание голосований и опросов - модерирование комментариев вида ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фирменный стиль интернет-магазина

    Нужен фирменный стиль интернет-магазина футболок и сувениров. Лого, статические баннеры для внутренних страниц, инфографика. Нарисовать рекламный брендинг других площадок. И другие мелочи... Долгосрочное сотрудничество. Подробности в Л.С.

    Инфографика
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Управление торговлей для Украины для OpenCart

    Необходимо слегка переделать(добавить в) 1с 8.2 конфигурацию Управление торговлей для Украины для хранения товаров и последующей выгрузки в интернет-магазин OpenCart. Добавить два, три справочника для хранения самих товаров интернет магазина и их опций по типу базы ...

    OpenCart
    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Динамическая цена товара в OpenCart

    Необходимо разработать решение, для организации продажи товаров в интернет-магазине OpenCart с динамической ценой. Например товар "печать картины" или "изготовление наклейки" или "заказ жалюзи" у которых разные размеры на выбор. Покупателем происходит выбор размера в заданных пределах ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннеры для интернет-магазина

    Баннеры для интернет-магазина футболок и сувениров. Статичные для акций магазина и заголовков разделов, а также флеш баннеры для размещения в интернете. При качественном результате и адекватной цене возможно долгосрочное сотрудничество.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка магазина на opencart

    Для интернет-магазина на Opencart, необходимо дописать интерактивный модуль для работы с изображением. Пользователь загружает картинку и редактирует ее. Пример высылаем в ЛС или на почту. P.S. При удачной реализации возможно долгосрочное сотрудничество для периодической правки магазина.

    OpenCart
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 минут назад
$40
10 баллов
7 лет назад
SEO оптимизация интернет-магазина, тексты
Дмитрий - внимательный и порядочный заказчик. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!
Работа выполнена точно в указанные сроки.
Ответный отзыв
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$13
10 баллов
9 лет назад
Тексты для товаров и категорий
Сотрудничеством с Дмитрием полностью довольны. Своевременная оплата, оперативное общение. Удачи Вам и успеха Вашим проектам! С удовольствием продолжим работать дальше!
Сотрудничеством довольны. Задачи выполняет, присутствует инициатива и советы. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Доработка магазина на opencart
Интересная задача, интересный проект. Своевременная оплата, четкое и иллюстрированное ТЗ. Приятно было работать.
Кирилл задание по проекту выполнил в полной мере, исправления и доработки по требованию также были выполнены. Консультация по внедрению его работы в другой проект оказана, надеемся не последняя. Планируем сотрудничать в дальнейшем по другим проектам.
Ответный отзыв
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Баннеры для интернет-магазина
Всегда на связи, за счёт этого быстро согласовали задание, оплата незамедлительная. Буду рад поработать и в дальнейшем над проектами Дмитрия. Рекомендую!
Заказ выполнен оперативно. Поправки, коррективы и дополнительные пожелания были внесены. Планируем дальнейшее сотрудничество.
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