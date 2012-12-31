Необходимо создать мобильное приложение. [b]Краткое описание задачи:[/b] Цель приложения не является коммерческой, а скорее маркетинговая, для привлечения внимания к бренду. Это будет система для проведения квестов на ограниченном участке. Ближайшие коммерческие родственники: https://12codes.ru/ http://questnik.ru/ В нашем случае приложение будет брендировано ...
- OpenCart
- 1c
- php, javascript, golang
- динамический ремаркетинг в facebook и adwords
- adservers
- RTB programmatic
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика интернет-магазина "нижнее белье". Необходимо написание текстов и составление списка необходимых правок/ссылок и прочего. Править сам сайт не нужно - это делаем мы сами. Обязательно наличие портфолио.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
необходимо провести аудит интернет-магзаина на юзабилити (в т.ч. мультибраузерность) и составить список рекомендаций к исправлению. получаем достаточно много ЦА, но конверсия стремиться вниз. Обязательно опыт в е-комерц.Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Интернет-магазин/сервис печати на футболках и др. сувенирах... необходимо писать короткие описания для принтов(картинок), тематических категорий и других страниц магазина. Текст должен быть оптимизирован для SEO. т.е. оцениваем как страница поднимается в выдаче, если через время страница товара ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется продвижение продуктов/услуг интернет-магазина в ВК. Существует группа, на стену периодически постятся свежие продукты магазина и акции. Необходимо: - написание постов о новинках и акциях магазина - приглашение в группу подписчиков (целевых) - создание голосований и опросов - модерирование комментариев вида ...Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен фирменный стиль интернет-магазина футболок и сувениров. Лого, статические баннеры для внутренних страниц, инфографика. Нарисовать рекламный брендинг других площадок. И другие мелочи... Долгосрочное сотрудничество. Подробности в Л.С.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо слегка переделать(добавить в) 1с 8.2 конфигурацию Управление торговлей для Украины для хранения товаров и последующей выгрузки в интернет-магазин OpenCart. Добавить два, три справочника для хранения самих товаров интернет магазина и их опций по типу базы ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать решение, для организации продажи товаров в интернет-магазине OpenCart с динамической ценой. Например товар "печать картины" или "изготовление наклейки" или "заказ жалюзи" у которых разные размеры на выбор. Покупателем происходит выбор размера в заданных пределах ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Баннеры для интернет-магазина футболок и сувениров. Статичные для акций магазина и заголовков разделов, а также флеш баннеры для размещения в интернете. При качественном результате и адекватной цене возможно долгосрочное сотрудничество.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для интернет-магазина на Opencart, необходимо дописать интерактивный модуль для работы с изображением. Пользователь загружает картинку и редактирует ее. Пример высылаем в ЛС или на почту. P.S. При удачной реализации возможно долгосрочное сотрудничество для периодической правки магазина.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен11 лет назад