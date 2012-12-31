Интернет-магазин/сервис печати на футболках и др. сувенирах... необходимо писать короткие описания для принтов(картинок), тематических категорий и других страниц магазина. Текст должен быть оптимизирован для SEO. т.е. оцениваем как страница поднимается в выдаче, если через время страница товара ...