1С и OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен8 заявок196 просмотров
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Требуется наладить экспорт товаров из 1С в OpenCart. Дальнейшая поддержка и выполнение мелких доработок обязательна (естественно за отдельную плату).

ПО:

1С Предприятие 8.3, УТ 10.3

OpenCart планируется ставить не ниже версии 2.0.0.0

Если убедите, что лучше перейти на CMS отличную от OpenCart, то так же рассмотрим предложение.

OpenCart
9 лет назад
Vlad-on
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sevenup
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$100
7 дней
Очень и очень положительный опыт сотрудничества!!! Спасибо Дмитрию за проделанную работу. Очень на многие вещи открыл глаза, очень много грамотных наставлений и убеждений отойти от задуманного. Все работает, все выгружается. На сегодня выгрузка стала действительно сплошным удовольствием в отличии от предыдущих мучений. Однозначно по данным вопросам только к нему. З.Ы. Пожалуй первый заказ на Веблансере, за который отдавал деньги без замешательства. Проделанная работа того однозначно стоила.
Задача поставлена четко. Предоплата и полная оплата в сроки, как договорено. При необходимости, с удовольствием продолжу работать далее с Владом.
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