1С и OpenCart

Очень и очень положительный опыт сотрудничества!!! Спасибо Дмитрию за проделанную работу. Очень на многие вещи открыл глаза, очень много грамотных наставлений и убеждений отойти от задуманного. Все работает, все выгружается. На сегодня выгрузка стала действительно сплошным удовольствием в отличии от предыдущих мучений. Однозначно по данным вопросам только к нему. З.Ы. Пожалуй первый заказ на Веблансере, за который отдавал деньги без замешательства. Проделанная работа того однозначно стоила.