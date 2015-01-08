Сделать мелкую работу по сайту (есть задание)

В стандартном шаблоне Virtuemart под Joomla нужно сделать возможность переключения вывода товаров плиткой либо списком (т.е. нужен переключатель выбора вида вывода товаров). Версия Virtuemart – 2.6.14 Версия Joomla – 2.5.28 Сайт – akvastile.altairexpert.ru
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