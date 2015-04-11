Интернет-магазин автозапчастей...

Необходимо написать парсер для битрикса, который будит брать артикул товара с нашего интернет магазина часов, и по этому артиклу подтягивать с яндексамркета фото товара и его характиристики , по итогу отработавшего парсера на нашем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт на опенкарте (дизайн готов и менять его надо будет только по необходимости), необходимо вместо стандартного каталог товара использовать поиск интересующего артикула посредством веб-запроса в базе поставщика, отображение товара с собственной наценкой, формирование корзины и т.д. (поставщик предоставил инструкцию и библиотеку класса php для работы с их базой) А также подключение блока оплаты банковскими картами...
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