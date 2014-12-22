Создание 5-ти интернет магазинов

evrthng.com/component/pho... эту страницу нужно доработать. Нужно сделать: 1. Когда мы получаем заказ, то не имеем оригинала фото, которое загрузил клиент. 2. Добавить шаблоны сеток для фото, что бы на 1 чехол можно было добавлять несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать 5 интернет магазинов, 50 товарных позиций в разных городах
- товарные позиции в каждом городе одинаковые
- дизайн разный
Дизайн простой но не хуже нашего основного сайта alcobrand.com (он здесь шаблонный)
Бютжет
20 000р за 5шт
+10000р за seo оптимизацию за 5шт
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