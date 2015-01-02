Нужно натянуть готовую вёрстку на XCart

$50
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Необходимо натянуть шаблон на действующий интернет-магазин + внести изменения в соответствии с вёрсткой.

CMS - XCart

Главная страница - http://vk.cc/3i7ecn

Внутренние - http://vk.cc/3i7eqI

Товар - http://vk.cc/3i7eN7

Цены ниже.

Оплата вебмани.

Атт. продавца - https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=196853528385

Оплата по факту работы. В сети практически 24/7, после проверки моментальная оплата.

9 лет назад
DiXakMan
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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