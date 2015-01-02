Нужно натянуть готовую вёрстку на XCart

Куплю готовое решение интернет магазина на Оpen Cart, либо рассмотрю предложения по сборке. В сборку должно входить следующее. 1. Авто определение городов. 2. SMS оповещение клиентов. 3. Автоматический расчёт стоимости доставки. 4. Карточка товара должна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо натянуть шаблон на действующий интернет-магазин + внести изменения в соответствии с вёрсткой.
CMS - XCart
Главная страница - http://vk.cc/3i7ecn
Внутренние - http://vk.cc/3i7eqI
Товар - http://vk.cc/3i7eN7
Цены ниже.
Оплата вебмани.
Атт. продавца - https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=196853528385
Оплата по факту работы. В сети практически 24/7, после проверки моментальная оплата.
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