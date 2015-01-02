Нужно натянуть готовую вёрстку на XCart

Привет Всем. Нужно на сайт поставить функцию выбора футболки, как тут: http://futboholic.com/product/wu-tang-1165808/futbolka-detskaja-34/?color=1 Менеджер на сайте должен загружать Логотип, форматом ПНГ, выбирать цвета и размеры. Логотип должен становиться на футболки. Детали в личку или по скайпу. Спасибо за внимание.