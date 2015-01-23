Донастроить ИМ на WordPresse

Интернет-магазин на opencart OCStore 1.5.5 Нужно программист, который разбирается в SEO и сделает полный комплекс начальной оптимизации: - Правильная настройка robots и sitemap - Сделать основное зеркало сайта - Прописать теги для главной страницы - Убрать дубли страниц - Возможно еще ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправить ошибки предыдущего разработчика.
Бюджет обсуждается индивидуально.
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