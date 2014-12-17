Пересадка сайта на 1С-Битрикс

Доброго времени суток!

Необходимо перенести сайт refforma[.]ru на кмс 1С-Битрикс. Функционал и структура полностью остаются аналогичными существующим, вносятся корректировки в дизайн:

- главная,

- подвал и шапка,

- корректировки по стилям блоков контента в соотв. с новым дизайном.

Дизайн новый и он уже заверстан.

Сейчас сайт на WP, необходимо сохранить структуру и адреса существующих страниц.

Второй этап разработки - создание внутри сайта простенького Интернет-магазина (главная со спешлоферами, группа товаров, бренд, страница товара, оформление заказ и админка для приема заказов).

Старт работ запланирован с 10 января 2015. Ждем от вас предварительных предложений по ориентировочным срокам и стоимости разработки по двум этапам отдельно.