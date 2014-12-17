Сделать верстку дизайна на магазин на webasyst

Что нужно доделать здесь: Главная страница: Верхнее меню Наборы по задачам - заменить на статьи. Организация статей как и категории товаров. Только вместо товаров тексты. Изображения оставить, как реализовано в категориях сейчас, если это возможно. Внизу страницы - ...