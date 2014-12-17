Изменения на opencart

Что нужно доделать здесь:

Главная страница:

Верхнее меню

Наборы по задачам - заменить на статьи. Организация статей как и категории товаров. Только вместо товаров тексты. Изображения оставить, как реализовано в категориях сейчас, если это возможно.

Внизу страницы - “Производители”

Вместо 1-2-3-4-5 должны отображаться логотипы основных производителей, нажатие переход на страницу производителя, может быть так как реализованы категории товаров, Логотип производителя - краткая информация о производителе - ниже товары этого производителя. Или как еще можно?

Лидеры продаж.

Товары добавленные в "Лидеры Продаж" раскрываясь - закрывают текст ниже, может вообще делать сразу большими картинками без раскрытия с видимой кнопкой - "купить", что бы пустоты не было, или туда какую - нибудь незначащую картинку - пусть закрывает, но только не текст, какой бы то ни было.

Личный кабинет

Данные слева и справа практически дублируются.

Нужно оставить что-то одно, желательно в блоке (он сейчас справа).

Уведомление о заказе

Сообщение о сделанном заказе на почту не приходит!

Домен делегирован яндексу, как корпоративная почта.

Прошу сразу обозначать приблизительную стоимость.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Доступ к сайту на просмотр предоставлю, если устраивает порядок цены.