Установка шаблона Opencart

Приветствую, собственно таск в сабже. Есть 5 макетов страниц. Нужно сверстать и натянуть на ocStore. Если вы занимаетесь только Интеграцией верстки - указывайте цену за интеграцию, только в комментариях пишите ТОЛЬКО Интеграция. Если занимаетесь только вёрсткой - ...