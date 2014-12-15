Нужен онлайн конструктор чехлов с изображением на сайт.

Необходимо сделать: 1.Когда заливаем товар через импорт в долларах, на сайте он должен отображаться в рублях, то есть происходит автоматическая конвертация по курсу цб. 2.Курс доллара должен автоматически обновляться с цб. 3.При изменении курса доллара цены на сайте ...
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История такая, есть сайт на конструкторе wix. Хочу прописать там скрипт конструктора чехлов такого типа http://www.2atees.ru/constructor/iphone_4_4s/iphone_4_cherny насколько будет это сложно? и сколько будет стоить? сроки выполнения?
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