Нужен онлайн конструктор чехлов с изображением на сайт.

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История такая, есть сайт на конструкторе wix. Хочу прописать там скрипт конструктора чехлов такого типа http://www.2atees.ru/constructor/iphone_4_4s/iphone_4_cherny насколько будет это сложно? и сколько будет стоить? сроки выполнения?

9 лет назад
stek51
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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