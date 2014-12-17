Добавить элементы в верстку. Подробнее в ТЗ

Задание:

Необходимо доработать несколько страниц готового шаблона.

Исходные данные:

- архив (Техническое задание.doc, html, css, jq, img)

Всего 4 страницы:

- каталог товара (основная задача: фильтры)

- карточка товара (основная задача: прикрутить выборку цвета и размера)

- корзина (основная задача: прикрутить поля для промокодов)

- оформление покупки (основная задача: переработать)

Подробное описание основных и второстепенных задач по каждой странице описано в прикреплённом ТЗ.

Кандидат:

- опыт верстки от 2 лет

- опыт верстки интернет магазинов (каталоги, фильтры, оформление покупки и т.п.)

- умение работать ответственно и системно

- опыт работы с шаблонами themeforest

- портфолио работ

Описание:

Так как поставленные задачи разрабатывать с нуля, а еще и новичку, достаточно трудоемко и мучительно, нужен верстальщик с опытом разработки ИМ, со своими наработками. Хочется найти адекватного специалиста, который просто «прикрутит» необходимые элементы и «обернет» их в стили шаблона и по заданию. Техническое задание написано достаточно подробно. Я всегда на связи и готов общаться по любым вопросам, относительно спорных моментов выполнения работы.

Заявки:

- в ответе на заявку, пожалуйста сразу пишите цену, сроки, ссылки на лучшие работы, если какая-то часть из ТЗ вызвала вопросы, озвучьте их