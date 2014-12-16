Перенести HTML сайт на Opencart

http://swiss-tools.dream-seller.ru/ создать такой же или скопировать . жду предложения по ценам. нужна продающая страница. Несколько фото , видео , описание, таймер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо готовый сайт на html перенести на CMS opencart
Настроить движок
Подключить корзину
Так же возможна дальнейшая поддержка.
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