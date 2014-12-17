Доработки по сайту Drupal

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки140 просмотров
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Требуются работы и доработки по сайту, прошу откликнуться адекватного профессионала, а не я готов, а потом у меня всё занято, нужно разбираться, нужно сайт переделывать...НУЖНО решить проблему и всё! Разобраться с ошибками, исправить , то что уже натворили "профессионалы"- исчез модуль Заказы в админке и тд..

Drupal
9 лет назад
v-shokoolade
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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