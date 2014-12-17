Доработки по сайту Drupal

Требуются работы и доработки по сайту, прошу откликнуться адекватного профессионала, а не я готов, а потом у меня всё занято, нужно разбираться, нужно сайт переделывать...НУЖНО решить проблему и всё! Разобраться с ошибками, исправить , то что уже натворили "профессионалы"- исчез модуль Заказы в админке и тд..