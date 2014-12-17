Модуль под Magento (JS,JQuery,JQueryUI)

Добрый!

Требуется создать копию модуля LifeSize(http://www.lifesizer.com/) под Magento. Модуль достаточно сложный по-своему, потребуется достаточно математической логики и очень хорошее знание JS, JQuery, JQuery UI.

Частично уже разработан, но требует доработки(возможно в некоторых участках переработки).

Выбранному фрилансеру покажу что уже сделано.

*** ОЧЕНЬ ВАЖНО ***

1. Требуется фрилансер который УВЕРЕН в своих силах, т.к. уже достаточно намучился с недобросовестными или некомпетентными исполнителями.

2. Пожалуйста, просмотрите внимательно не только фронтенд скрипта, а и бекенд. Т.к. основная задача по-сути происходит ИМЕННО там!

3. В конечном результате требуется идентично с примером работающий скрипт в виде МОДУЛЯ К MAGENTO

Спасибо ВСЕМ за уделенное внимание моему проекту.