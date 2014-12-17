Настройка и локализация темы для сайта

$50
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Необходимо настроить тему для сайта на wordpress, плагин woocommerce

сайт svitdivaniv.com.ua

тема flatmarket http://themes.magniumthemes.com/?theme=fmwp

оплата договорная (на карту приватбанка)

9 лет назад
3qkiev77
Андрей 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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