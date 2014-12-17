Настройка и локализация темы для сайта

Добрый! Требуется создать копию модуля LifeSize(http://www.lifesizer.com/) под Magento. Модуль достаточно сложный по-своему, потребуется достаточно математической логики и очень хорошее знание JS, JQuery, JQuery UI. Частично уже разработан, но требует доработки(возможно в некоторых участках переработки). Выбранному фрилансеру покажу что ...
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Необходимо настроить тему для сайта на wordpress, плагин woocommerce
сайт svitdivaniv.com.ua
тема flatmarket http://themes.magniumthemes.com/?theme=fmwp
оплата договорная (на карту приватбанка)
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