Функция выбора футболки для OpenCart

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Привет Всем. Нужно на сайт поставить функцию выбора футболки, как тут:

http://futboholic.com/product/wu-tang-1165808/futbolka-detskaja-34/?color=1

Менеджер на сайте должен загружать Логотип, форматом ПНГ, выбирать цвета и размеры. Логотип должен становиться на футболки.

Детали в личку или по скайпу.

Спасибо за внимание.

OpenCart
9 лет назад
venger
Тарас 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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