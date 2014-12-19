Добавить кнопку для добавления товара в список желаний

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для магазина demet.com.ua необходимо в категориях товаров добавить кнопку для добавления товара в список желаний (wish list). Магазин на virtuemart, joomla 2.5 После клика на такую кнопку должно появиться сообщение, что товар успешно добавлен в список желаний.

От исполнителя требуется четкое представление конечного результата и показать на примере другого магазина как это можно реализовать. Пример работающих wish list с других магазинов обязательны. Т.Е. помимо технической реализации необходимо предложить удобный и дружественный способ для посетителя добавлять с категорий товары в wishlist.

Список желаний на demet.com.ua работает при нажатии на кнопку "Добавить в список желаний" в список на странице товара.

9 лет назад
toolsukr
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Модуль под Magento (JS,JQuery,JQueryUI)

    Добрый! Требуется создать копию модуля LifeSize(http://www.lifesizer.com/) под Magento. Модуль достаточно сложный по-своему, потребуется достаточно математической логики и очень хорошее знание JS, JQuery, JQuery UI. Частично уже разработан, но требует доработки(возможно в некоторых участках переработки). Выбранному фрилансеру покажу что ...

    MagentojQuery
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Пересадка сайта на 1С-Битрикс

    Доброго времени суток! Необходимо перенести сайт refforma[.]ru на кмс 1С-Битрикс. Функционал и структура полностью остаются аналогичными существующим, вносятся корректировки в дизайн: - главная, - подвал и шапка, - корректировки по стилям блоков контента в соотв. с новым дизайном. Дизайн новый ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки по сайту Drupal

    Требуются работы и доработки по сайту, прошу откликнуться адекватного профессионала, а не я готов, а потом у меня всё занято, нужно разбираться, нужно сайт переделывать...НУЖНО решить проблему и всё! Разобраться с ошибками, исправить , ...

    Drupal
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание интернет магазина спорттоваров.

    Есть сайт boyko-sport.com.ua. Платформа wordpress. Сейчас есть интернет магазин, он на плагине woocomerce. Планируется создать интернет магазин на поддомене shop.boyko-sport.com.ua Интересует cms плана opencart + вариативный дизайн. Нужно - удобно добавлять товары (ассортимент постоянно расширяется) - корректно отображается на мобильных устройствах - ...

    Интернет-магазины31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменения на opencart

    Что нужно доделать здесь: Главная страница: Верхнее меню Наборы по задачам - заменить на статьи. Организация статей как и категории товаров. Только вместо товаров тексты. Изображения оставить, как реализовано в категориях сейчас, если это возможно. Внизу страницы - ...

    OpenCart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки по opencart

    Есть магазин на opencart 1.6 Требуется причесать страницы движка по требованиям. Сделать более валидную верстку, спрятать скрипты в файлы, убрать закомментированные строки html кода. Все подробности в обсуждении

    OpenCart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить элементы в верстку. Подробнее в ТЗ

    Задание: Необходимо доработать несколько страниц готового шаблона. Исходные данные: - архив (Техническое задание.doc, html, css, jq, img) Всего 4 страницы: - каталог товара (основная задача: фильтры) - карточка товара (основная задача: прикрутить выборку цвета и размера) - корзина (основная задача: ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад