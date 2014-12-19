Для магазина demet.com.ua необходимо в категориях товаров добавить кнопку для добавления товара в список желаний (wish list). Магазин на virtuemart, joomla 2.5 После клика на такую кнопку должно появиться сообщение, что товар успешно добавлен в список желаний.

От исполнителя требуется четкое представление конечного результата и показать на примере другого магазина как это можно реализовать. Пример работающих wish list с других магазинов обязательны. Т.Е. помимо технической реализации необходимо предложить удобный и дружественный способ для посетителя добавлять с категорий товары в wishlist.

Список желаний на demet.com.ua работает при нажатии на кнопку "Добавить в список желаний" в список на странице товара.