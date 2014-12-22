Необходимо на платформу Magento поставить 2 основные валюты

Необходимо для интернет – магазина (платформа Magento) поставить 2 основные валюты.

То есть, что бы можно было заливать прайсы в разных валютах (например доллар и евро), и при изменении любого курса цена в данной валюте оставалась такой же.

Пример (как сейчас):

Основная валюта доллар. курс к евро 0,74. залили товар стоимостью в 570 евро – цена зафиксировалась в долларе как 769,50. При изменении курса на 0.75 – цена в евро стала 577,70. Необходимо сделать так, что бы цена в евро осталась такая же ( в долларах изменение цены не смертельно).

Подробнее при переписке.