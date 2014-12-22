evrthng.com/component/pho... эту страницу нужно доработать. Нужно сделать: 1. Когда мы получаем заказ, то не имеем оригинала фото, которое загрузил клиент. 2. Добавить шаблоны сеток для фото, что бы на 1 чехол можно было добавлять несколько ...
Необходимо на платформу Magento поставить 2 основные валюты
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Необходимо для интернет – магазина (платформа Magento) поставить 2 основные валюты.
То есть, что бы можно было заливать прайсы в разных валютах (например доллар и евро), и при изменении любого курса цена в данной валюте оставалась такой же.
Пример (как сейчас):
Основная валюта доллар. курс к евро 0,74. залили товар стоимостью в 570 евро – цена зафиксировалась в долларе как 769,50. При изменении курса на 0.75 – цена в евро стала 577,70. Необходимо сделать так, что бы цена в евро осталась такая же ( в долларах изменение цены не смертельно).
Подробнее при переписке.
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