Добавить фильтры в 1с битрикс

Необходимо в интернет магазин под управлением 1с-битрикс добавить фильтры. Главный нюанс такой... У товаров есть параметр X. Он содержится в описании товара. В блоке фильтров нужно вывести N чекбоксов, у каждого из которых есть название - Вася, Петя и т.д. Когда пользователь выбрал соответствющий чекбокс, то выводиться должны те товары, у которых в описании есть соответствующее название - Вася Петя и т.д. Если два чекбокса - то товар выводится, если в описании есть любое из названий.

Все остальное стандартно.