Магазин Одежды

Есть интернет магазин, есть готовая тема-шаблон, нужно ее адаптировать по Техническому Заданию. ТЗ в личку. Оплата по договоренности и по ФАКТУ выполненной работы. Жду предложения.

Так как, предыдущий опыт показал, что программисты не умеют в срок сдавать проекты, предоплату вносить не буду, оплата 50% стоимость ТОЛЬКО после того как будет сделано 50% работы.