Внесение правок в интернет-магазин

$70
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка100 просмотров
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Исправление работы фильтров, редактирование главного меню, добавление описания в разделе производителя, редактирование боковой колонки.

9 лет назад
armangrigoryants
Арман 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kol9dyn
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$74
1 день
Все было сделано вовремя, качественно. Плюс ко всему этому прекрасная коммуникация:) Отлично! Советую:)
Отличный заказчик, приятно и легко работать, всем рекомендую
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