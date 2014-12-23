armangrigoryants

На базе Shopify для фитнес-зала необходимо разработать личный кабинет, с возможностью предварительной записи . Само бронирование должно позволять выбор мастера, тип занятия, производить оплату, а после отображаться в личном кабинете. Также необходима возможность вести учет ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
На базе wordpress для фитнес-зала необходимо разработать личный кабинет, с возможность записи предварительной. Само бронирование должно позволять выбор мастера, тип занятия, производить оплату, а после отображаться в личном кабинете.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы хотим запустить сайт на основе wordpress по бронированию отелей на основе этой темы - https://themeforest.net/item/traveler-traveltourbooking-wordpress-theme/10822683. Но сами отели и цены там необходимо заводить вручную. Мы же хотим выводить автоматически через ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Дмитрий, добрый день! Нам необходимо сверстать достаточно оперативно(в течение недели) журнал - 80-100 полос. Журнал о моде и лайфстайле. Подскажите, было бы ли вам интересно взяться за проект? Спасибо!Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Требуется верстка журнала о моде и лайфстайле, 80-100 полос.Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт6 лет назад
Исправить недочеты существующих видеороликов: сделать новый, на основе двух существующих. Взять первые 5 сек из третьего и последние 5 секунд из первого. Заменили логотипы на белые. https://yadi.sk/d/DHURPr8GiAZZqВидеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
Собственно сам ролик: https://www.wetransfer.com/downloads/523763184d60dd104aae23546c2bd3d120150723113420/9dbf7c Файл с названием GHR anafilm.avi Из него нужно сделать несколько 10секундных роликов, но чтобы смотрелось органично.Озвучивание1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
Исправление работы фильтров, редактирование главного меню, добавление описания в разделе производителя, редактирование боковой колонки.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад