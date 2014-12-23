armangrigoryants

Арман armangrigoryants

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Система бронирования занятий / Shopify

    На базе Shopify для фитнес-зала необходимо разработать личный кабинет, с возможностью предварительной записи . Само бронирование должно позволять выбор мастера, тип занятия, производить оплату, а после отображаться в личном кабинете. Также необходима возможность вести учет ...

    Shopify
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Личный кабинет

    На базе wordpress для фитнес-зала необходимо разработать личный кабинет, с возможность записи предварительной. Само бронирование должно позволять выбор мастера, тип занятия, производить оплату, а после отображаться в личном кабинете.

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бронирование отелей

    Мы хотим запустить сайт на основе wordpress по бронированию отелей на основе этой темы - https://themeforest.net/item/traveler-traveltourbooking-wordpress-theme/10822683. Но сами отели и цены там необходимо заводить вручную. Мы же хотим выводить автоматически через ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка журнала

    Дмитрий, добрый день! Нам необходимо сверстать достаточно оперативно(в течение недели) журнал - 80-100 полос. Журнал о моде и лайфстайле. Подскажите, было бы ли вам интересно взяться за проект? Спасибо!

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж роликов

    Исправить недочеты существующих видеороликов: сделать новый, на основе двух существующих. Взять первые 5 сек из третьего и последние 5 секунд из первого. Заменили логотипы на белые. https://yadi.sk/d/DHURPr8GiAZZq

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Монтаж ролика

    Собственно сам ролик: https://www.wetransfer.com/downloads/523763184d60dd104aae23546c2bd3d120150723113420/9dbf7c Файл с названием GHR anafilm.avi Из него нужно сделать несколько 10секундных роликов, но чтобы смотрелось органично.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

juliya_dik
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Монтаж ролика
Спасибо за сотрудничество. Только положительные рекомендации
Неплохое сотрудничество. Жаль, невсегда понимали друг друга с первого раза.
Ответный отзыв
MsPerseg
Юлия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Монтаж роликов
Отличный заказчик. Задания даёт чётко. ясно.быстро. легко в общении. легко в работе) Постоянно на связи и на позитиве. Оплата после выполнения работы моментальная. Надеюсь будем сотрудничать ещё! )
Один из самых приятных опытов работы с фрилансерами. Юлия очень ответственная, коммуникабельная, общительная и с чувством юмора. Всегда понимает с полуслова, что необходимо. Выполняет все оперативно и качественно. Впечатления только самые положительные! Советую всем однозначно!:)
Ответный отзыв
Kol9dyn
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$74
10 баллов
10 лет назад
Внесение правок в интернет-магазин
Отличный заказчик, приятно и легко работать, всем рекомендую
Все было сделано вовремя, качественно. Плюс ко всему этому прекрасная коммуникация:) Отлично! Советую:)
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