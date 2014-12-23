armangrigoryants

Один из самых приятных опытов работы с фрилансерами. Юлия очень ответственная, коммуникабельная, общительная и с чувством юмора. Всегда понимает с полуслова, что необходимо. Выполняет все оперативно и качественно. Впечатления только самые положительные! Советую всем однозначно!:)