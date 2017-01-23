Верстка журнала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт26 заявок289 просмотров

Требуется верстка журнала о моде и лайфстайле, 80-100 полос.

7 лет назад
armangrigoryants
Арман 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров