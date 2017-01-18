Переделать альбомный формат под формат А4

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок185 просмотров

Во вложении файл, мне нужно СЕГОДНЯ переделать его так, чтобы вся информация сохранилась но его можно было печатать в формате А4

Сколько это стоит и когда будет готово?

8 лет назад
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров