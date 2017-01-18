Закончить верстку и подготовить к печати 70-и страничную книгу по гайдлайнам(фирменный стиль, элементы оформления). Есть примеры готовых оформленных по тем же гайдлайнам каталогов и брошюр. Весь контент уже разложен по страницам, ...
Переделать альбомный формат под формат А4
Во вложении файл, мне нужно СЕГОДНЯ переделать его так, чтобы вся информация сохранилась но его можно было печатать в формате А4
Сколько это стоит и когда будет готово?
Заявки фрилансеров
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