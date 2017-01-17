Верстка книги по математике

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Книга по математике для 5 кл. с необходимостью набирать дроби. Во вложении примерно 1/5 часть, всего в Ворде 45 страниц. Формат Indesign, одна корректура (правку вносить не нужно). Есть принципиальный макет, довольно простой. Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки.

8 лет назад
Bant
46 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

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