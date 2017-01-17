Завершить верстку книги в InDesign (60% готово)

Закончить верстку и подготовить к печати 70-и страничную книгу по гайдлайнам(фирменный стиль, элементы оформления).

Есть примеры готовых оформленных по тем же гайдлайнам каталогов и брошюр.

Весь контент уже разложен по страницам, 60% страниц оформлено, нужно дооформить остальные страницы, привести расположение всех блоков текста в книге (включая текст на уже оформленных страницах) к одному стилю, добавить общие для всех страниц элементы оформления (заголовки, номера страниц), подготовить книгу к печати (добавить отступы, проверить цвета, исходные изображения и линки). Срок - 7 дней. Начать не позже 30 января.

С успешно выполнившим исполнителем заключаем контракт на верстку еще 2-3 аналогичных книг.