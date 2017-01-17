Дизайн и верстка печатного каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок356 просмотров

Нужно сделать:

1. дизайн печатного каталога: обложка, задник, каталожный разворот

2. верстка предоставленными материалами.

Пример имеющегося старого каталога дам в личку. Сначала прошу вас ознакомьте со своими стандартными расценками.

8 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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