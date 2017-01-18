Черновая верстка работы по математике для начальной школы (InDesign)

Требуется заверстать из вордовского файла только текст в принципиальный макет одним стилем, оставив фреймы под картинки (размещение как в рукописи, здесь ее pdf-ка). Одна корректура, без внесения правки.

Есть макет с нужными параметрами и шрифтом.

Пожалуйста, укажите цены и реальный срок исполнения.