Нужно сделать: 1. дизайн печатного каталога: обложка, задник, каталожный разворот 2. верстка предоставленными материалами. Пример имеющегося старого каталога дам в личку. Сначала прошу вас ознакомьте со своими стандартными расценками.
Черновая верстка работы по математике для начальной школы (InDesign)
Требуется заверстать из вордовского файла только текст в принципиальный макет одним стилем, оставив фреймы под картинки (размещение как в рукописи, здесь ее pdf-ка). Одна корректура, без внесения правки.
Есть макет с нужными параметрами и шрифтом.
Пожалуйста, укажите цены и реальный срок исполнения.
Заявки фрилансеров
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