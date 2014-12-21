Надо решить несколько вопросов

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Олег, добрый день.

Обращаюсь по рекомендации Анны Машниновой.

Вопросов несколько небольших.

1. На странице товара с одеждой у меня присутствует "таблица измерений". http://otliclub.ru/index.php?route=product/product&path=25_59&product_id=73 Раньше работала правильно. В админке она как статья, заполнена таблицей измерений. А сейчас при клике на нее вылезает то же, что заложено в банере "мои бонусы" со страницы категорий. Получается, сайт нерабочий...

2. Нужно сделать и добавить карту сайта sitemap

3. Фавикон для сайта.

4. Есть такой модуль seo pack pro. Пробовала сама его установить - не получилось. Сейчас задумываюсь - нужен он мне? Хочется обсудить со специалистом и если нужен, добавить.

9 лет назад
mash17623
Марина 
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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