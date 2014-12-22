Opencart модуль Оформление на одной странице

evrthng.com/component/pho... эту страницу нужно доработать. Нужно сделать: 1. Когда мы получаем заказ, то не имеем оригинала фото, которое загрузил клиент. 2. Добавить шаблоны сеток для фото, что бы на 1 чехол можно было добавлять несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать модуль для опенкарта который будет давать возможность оформить заказ на одной странице+управление модулем через админку. Мультиязычный.
Возможности.
1. Простое редактирование и создание полей регистрации и оформления заказа, типо имя, фамлия, компания, физ или юр.лицо и т.д
2. Редактирование заголовков методов доставки и оплаты,Модуль должен работать со всеми способами.
3. Способ оплаты "Оплата по счёту". Модуль генерирует pdf и высылает на эмейл клиенту с теми полями и данными которые настроены.
4. В процессе могут понадобиться дополнительные, неотъемлемые требования.
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