Opencart модуль Оформление на одной странице

Нужно сделать модуль для опенкарта который будет давать возможность оформить заказ на одной странице+управление модулем через админку. Мультиязычный.

Возможности.

1. Простое редактирование и создание полей регистрации и оформления заказа, типо имя, фамлия, компания, физ или юр.лицо и т.д

2. Редактирование заголовков методов доставки и оплаты,Модуль должен работать со всеми способами.

3. Способ оплаты "Оплата по счёту". Модуль генерирует pdf и высылает на эмейл клиенту с теми полями и данными которые настроены.

4. В процессе могут понадобиться дополнительные, неотъемлемые требования.