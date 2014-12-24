Интернет магазин подарков "под ключ"

Приветствую. Есть сайт на Simpla CMS http://simplacms.ru/ Есть макет в psd. Задача: 1. Сверстать до 30-го декабря 2. Сделать готовый магазин до 24 января 2015 ----- Также рассматриваются варианты вёрстки и интеграции с нуля на другой движок магазина (ocStore) например. ---- Напишите, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин, тематика подарки, сувениры, в общем праздничная тематика основного сайта gifts66.ru
Так же нужно выполнить под домен в этом же стиле, но по продаже футболок.
Главное -
Каталог будет подключен через api основного контрагента - Сима-ленд.
Нужнен полностью рабочий, готовый к подключению api интернет магазин. Сайт должен быть SEO оптимизирован. Так же нужно подключение к смс шлюзу, кнопку заказать обратный звонок, расширенные результаты поиска с подсказками.
Основной шаблон можно сделать покрасивее на флеше, далее в зависимости от юзер агентов должна открываться соответсвующая версия сайта. Шаблон должен быть свёрстан под все браузеры.
Основной стиль "Калифорнийское настроение", в общем пару картинок прикрепляю, в каких цветах и стиле должен быть сайт.
Так же обращаю ваше внимание, что должна быть страница приветствия, с которой будут уходить ссылки в два магазина, ссылки на поддомены. Основной магазин - игрушки и сувениры, второй - продажа и печать футболок, третий организация праздников и вечеринок.
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