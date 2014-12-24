Интернет магазин подарков "под ключ"

Интернет магазин, тематика подарки, сувениры, в общем праздничная тематика основного сайта gifts66.ru

Так же нужно выполнить под домен в этом же стиле, но по продаже футболок.

Главное -

Каталог будет подключен через api основного контрагента - Сима-ленд.

Нужнен полностью рабочий, готовый к подключению api интернет магазин. Сайт должен быть SEO оптимизирован. Так же нужно подключение к смс шлюзу, кнопку заказать обратный звонок, расширенные результаты поиска с подсказками.

Основной шаблон можно сделать покрасивее на флеше, далее в зависимости от юзер агентов должна открываться соответсвующая версия сайта. Шаблон должен быть свёрстан под все браузеры.

Основной стиль "Калифорнийское настроение", в общем пару картинок прикрепляю, в каких цветах и стиле должен быть сайт.

Так же обращаю ваше внимание, что должна быть страница приветствия, с которой будут уходить ссылки в два магазина, ссылки на поддомены. Основной магазин - игрушки и сувениры, второй - продажа и печать футболок, третий организация праздников и вечеринок.