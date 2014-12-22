Настроить Google Analytics для отслеживания торговли

evrthng.com/component/pho... эту страницу нужно доработать. Нужно сделать: 1. Когда мы получаем заказ, то не имеем оригинала фото, которое загрузил клиент. 2. Добавить шаблоны сеток для фото, что бы на 1 чехол можно было добавлять несколько ...